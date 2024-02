Cellole | grossa concessionaria auto evade fisco | scatta sequestro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 12 febbraio 2024)preventivo emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere di denaro, beni mobili ed immobili, per 318.000 euro, nei confronti dei titolari di una notadidi(Caserta). Le indagini coordinate dalla Procura, hanno condotto all’accertamento di vari reati di tributari: in particolare, nell’esaminare la documentazione relativa alla vendita ed all’immatricolazione divetture usate, si è accertato come laacquistasse vetture già immatricolate in altri Paesi dell’Unione Europea (soprattutto in Germania), attraverso l’interposizione fittizia di altri soggetti economici italiani. II meccanismo fraudolento consisteva nell’interposizione, nella filiera commerciale, di un soggetto “fittizio”, in gergo ...