Cede il parquet della palestra Italcementi | rimandata la partita della BluOrobica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bergamo. Proprio nel giorno in cui il Comune di Bergamo ha reso noto che il centro sportivosarà rimesso a nuovo con un progetto da 20 milioni di euro, il campo da basketstruttura mostra i segni del tempo. Lunedì sera, durante il riscaldamentovalida per il campionato di basket Under 19 tra la formazione localee Brescia, ha ceduto una parte delcostringendo l’arbitro a rimandare il derby per inagibilità del campo. La zona danneggiata si trova in una delle due aree, proprio dove i ragazzi si stavano allenando sotto canestro prima dell’inizio del match. Fortunatamente non si è fatto male nessuno. Per la sistemazione i tempi dovrebbero essere piuttosto brevi, già ...