Cbam e Sud globale | l’impervia strada verso una transizione verde ed equa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ad ottobre 2023 è entrato in vigore, sebbene ancora in una fase di applicazione transitoria, il cosiddetto “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Unione Europea” (The EU Carbon Border Adjustment Mechanism, o “”), che andrà a gravare di un dazio aggiuntivo i beni esteri importati nell’Ue in ragione delle emissioni di CO2 associate alla loro produzione. Questa misura fa parte del pacchetto legislativo “Pronti per il 55%” (Fit for 55), che delinea un insieme di iniziative volte ad ottenere, entro il 2030, una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Detto pacchetto è, a sua volta, ascrivibile al quadro complessivamente delineato dal cosiddetto “Green Deal europeo”, che delinea le azioni da attuare e le politiche da intraprendere al fine di raggiungere l’ambizioso obiettivo di un’Europa ...