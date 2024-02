Cavallo ' dopato' durante la gara | indagato l' istruttore sportivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) San Giovanni in Marignano (Rimini), 12 febbraio 2024 - Un potente antinfiammatorio somministrato ad unda corsa prima di unadi salto ostacoli svoltasi un paio di stagioni fa all'ippodromo di San Giovanni in Marignano. Per quella vicenda, l'responsabile dell'iniezione sull'animale - già sottoposto ad un provvedimento disciplinare e ad un periodo di sospensione da parte della Federazione Italiana Sport Equestri - dovrà ora rispondere di una serie di ipotesi di reato che vanno da maltrattamento di animali a frode in competizioni sportive passando per esercizio abusivo della professione veterinaria. Le indagini, svolte dai carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale, sono state coordinate dalla Procura di Rimini, a seguito della ...