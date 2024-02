‘Caterpillar’ in onda dal Parlamento europeo per ‘M’illumino di meno’ nella giornata mondiale della radio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) ROMA – Martedì 13 febbraiosu Rai2 va indaldi Bruxelles in occasione del WorldDay per esportare la ventesima edizione di M’illumino di Meno, lanazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (16 febbraio). L’edizione 2024 di M’illumino di Meno è NO BORDERS: ovvero supera i confini e costruisce alleanze internazionali per promuovere la sostenibilità ambientale, a partire dall’Europa. Il 13 febbraio Caterpillar realizza una puntata speciale in diretta dalla casademocrazia europea, dove è stato preso lo straordinario impegno di far diventare l’Europa il primo continente climaticamente neutrale entro la metà di questo secolo. A pochi mesi dalle elezioni europee ...