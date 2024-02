catawiki | cos’è | come funziona | recensioni E’ affidabile?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è una piattaforma di aste online in rapida crescita, fondata nel 2008 con sede in Olanda. Si distingue per la sua specializzazione nell’offrire aste di oggetti pregiati e unici, diventando un punto di riferimento per collezionisti e appassionati alla ricerca di articoli rari e speciali. Con oltre 300 aste settimanali distribuite in 80 categorie diverse,attrae milioni di visitatori da tutto il mondo, offrendo una vasta gamma di oggetti che vanno dall’arte e antiquariato, auto d’epoca, gioielli, fino a oggetti da collezione e molto altro?. La piattaforma si avvale di un team di esperti che seleziona e valuta gli oggetti per le aste, garantendo così un’offerta variegata e di alta qualità.è disponibile in 17 lingue e si impegna a offrire un’esperienza di asta ...