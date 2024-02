Casorate Primo | furto sventato al Postamat | i ladri si “fregano” oscurando le telecamere

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Pavia), 12 febbraio 2024 –aldi. Erano le 2.56 di sabato 10 febbraio quando gli operatori della sala di controllo H24 di Poste Italiane a Milano hanno notato che era stata oscurata la telecamera esterna allo sportello automatico e lanciato subito l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri, che non hanno trovato più nessuno, solo la telecamera che era stata oscurata. Con i malviventi già fuggiti per non essere intercettati sul posto, desistendo quindi dal loro intento. “Andando a ritroso con le registrazioni – spiega il comunicato stampa diramato oggi da Poste Italiane – gli operatori hanno visionato quattro persone a volto coperto, uno dei quali nell'atto di oscurare la ...

Tempestivo allarme ai carabinieri lanciato dagli operatori della sala di controllo H24 di Poste Italiane a Milano, che hanno notato la telecamera oscurata da quattro uomini a volto coperto ...Uffici Postali più sicuri grazie a 579 telecamere di videosorveglianza installate in tutta la Provincia. Nell’ultimo anno sventato il 58% di rapine e furti negli Uffici Postali in tutta Italia (mi-lo ...A Casorate è stato proposto alla popolazione il sondaggio per il servizio di raccolta del vetro "porta a porta". L'amministrazione di Casorate, guidata dal sindaco Enrio Vai, in collaborazione con il ...