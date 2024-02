Caso Resinovich | riesumazione e autopsia | “Il giallo di Trieste inizia in piazzale Gioberti | vi spiego perché”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 - Il mistero di Liliana- il 13 febbraio è attesa la, il 15 l’a Milano -in, il capolinea dei bus a. Da lì, la mattina del 14 dicembre 2021, poco prima delle nove, per l’amico Fulvio Covalero Lilli scompare “viene caricata in auto da qualcuno. L’parla di morte dovuta a scompenso cardiaco acuto. Non sono state trovate tracce di sostanze. Per questo ho sempre pensato a una violenta aggressione verbale. Oggi aggiungo anche fisica, per le lesioni riscontrate sul corpo”. PaoloManzi.com Covalero, amico di Lilly, la pensionata 63enne trovata cadavere il 5 gennaio 2022 in un parco della sua città, ha ipotizzato ...