Caso di peste bubbonica negli USA | “Uomo probabilmente infettato dal suo gatto”

In città e nella Regione Emilia Romagna è entrato in azione l’Esercito italiano: sono dieci i militari attivi sul posto per monitorare gli animali ...Servono a individuare le carcasse degli animali nei boschi: il virus si sta diffondendo in Emilia-Romagna, ma per ora non risultano casi di contagio negli allevamenti ...La peste suina africana pare che sia arrivata nel centro di Genova dove, a quanto pare, girano dei cinghiali ...