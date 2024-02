Casalmaggiore sbanca la Work Arena Delusione Busto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Trasportipesantila E-, sorpassa le rivali in classifica e compie un passo importante verso la salvezza. Male inveceArsizio che non si schioda da quota 18, ma che mantiene sempre 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, grazie al ko interno di Cuneo contro il fanalino di coda Chieri. Certo è che la Uyba vista nelle ultime apparizioni appare una squadra involuta.è partita fortissimo nel primo set, con Smarzek e Lee a dominare la scena e a mettere la palla a terra per il 10-5. La Uyba si è letteralmente sciolta, le rosa casalasche sono salite sul 18-8 e hanno vinto il parziale sul 25-19. Nel secondo set,ha cambiato decisamente marcia, finalmente si è vista in campo l’americana (finora ufo) Skylar ...