Casalgrande | blitz d’oro | la vetta ora a -2

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si riapre il girone reggiano di Seconda categoria. La Virtus Bagnolo è sempre bestia nera della capolista Barcaccia, imponendosi come all’andata e fermandone a 6 la striscia vincente. Match-winner in ripartenza Beltrami, mentre gli ospiti centrano una traversa con Ugoletti e sprecano più volte con gli avanti Falbo e Gualtieri. Sudatidi misura per United Albinea e Atletico Bibbiano Canossa che accorciano a -3 dalla: i gialloneri piegano il Santos 1948 grazie all’inzuccata a 10’ dal gong del fantasista Ferrante su cross di Manzini, mentre l’euro-gol da fuori del regista Ghidini (2004) fa esultare l’Abc che ringrazia il guardiano Grasselli capace di parare un penalty sul parziale di 0-0. Il baby Zaccarelli (2006) salva la Saxum United che strappa un pirotecnico (3-3) a Gualtieri sfornando l’assist il 2-2 di Gangemi e pescando il rigore ...