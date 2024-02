Carta multiuso | le macchine Toscotec sono le prime al mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È UN’AZIENDA CHE PORTA in sé la storia di chi ha iniziato a esplorare l’industria metalmeccanica nell’immediato dopoguerra, quando l’Italia, ancora ferita, andava a proiettarsi verso il rilancio dell’imprenditoria italiana. Si chiamaSpa con sede principale a Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), leader mondiale nella progettazione e produzione di, sistemi e componenti per la produzione di tissue e paperboard, i cui tratti distintivi attingono proprio a quel genere di impresa. L’azienda viene fondata nel 1948 da Sergio Toschi e prende il nome di Officine Meccaniche Toschi. Nel decennio che va dal 1950 al 1960, entra in azienda Giovan Battista Mennucci che avvia la svolta per la messa in opera delleperigienica. Nel 1963 l’azienda produce la prima macchina completa per questo ...