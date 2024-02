Carta acquisti Dedicata a te | arriva la nuova social card rafforzata | bonus da 460 euro per il 2024

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Laper la spesa sta per ritornare. Il governo si sta preparando per unaricarica della, che probabilmente inizierà a distribuire 460all’anno a partire da questa primavera o prima dell’estate, per coloro che hanno un Isee inferiore a 15.000. Al momento, fonti del ministero dell’Agricoltura stanno esprimendo cautela riguardo al presunto meccanismo di ricarica da 80ogni due mesi, opzione che sembra riguardare solo la vecchia. Attendiamo il decreto attuativo congiunto con i ministeri dell’Economia e delle Imprese per ottenere maggiori dettagli. Le novità dellaQuestaè sempre ritirabile ...

La procedura per ottenere la Carta Dedicata a te è simile a quella della sua controparte precedente, la Carta Acquisti. Tuttavia, a differenza di quest'ultima, per ottenere la Carta Dedicata a te è ...Sta per tornare la Carta Dedicata a te per fare la spesa. Il governo, infatti, si prepara alla nuova ricarica della card, che probabilmente da questa primavera o prima dell'estate ...