Carta acquisti 2024 | è finalmente possibile presentare domanda|Le ultime novità

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Anche nelsaràrichiede la, ma attenzione alle nuove soglie ISEE e alla procedura per la presentazione della domanda. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i nuovi Moduli perla richiesta della, l’agevolazione rivolta ai genitori con figli fino a 3 anni di età e ai contribuenti con un’età pari o superiore a 65 anni, che hanno dei redditi bassi. Si può richiedere la– informazioneoggi.itIl beneficio sarà di 80 euro ogni due mesi, da consumare per le spese alimentari o sanitarie oppure per pagare le bollette di luce e gas. I possessori della card potranno, inoltre, usufruire di sconti nei punti vendita convenzionati. Per il ...