Caro Vasco | invece di arrabbiarti cogli le opportunità offerte dalle tribute band!

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Circa dieci giorni fa si è diffusa la notizia secondo la quale lo Studio Avv. Costa e Associati curante gli interessi diRossi ha intentato diverse azioni legali contro leband che, per promuovere le serate, farebbero un utilizzo abusivo della sua immagine. Ma andrò con ordine nei consueti nove punti di questo Blog nato nel 2011 proprio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano.it. Provo a sbrogliare la matassa, cominciamo! 1. Il testo pubblicatoSulla pagina Facebook dello Studio Legale si legge: “Sempre più spesso accade che leband, che eseguono il repertorio di, utilizzino, su Instagram o su Facebook, la sua immagine per promuovere le loro esibizioni. Ovviamente è un piacere che le canzoni siano eseguite, diventando fonte di divertimento e aggregazione, ma occorre chiarire anche quanto segue. ...

