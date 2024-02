Carnevale Paupisano 2024 | domani appuntamento in piazza Boscaino

Continuano i preparativi per il Carnevale Paupisano 2024, programmato per martedì 13 febbraio, dalle ore 15.00, in Piazza Don Tommaso Boscaino, dove per l'occa ...C’è grande attesa a Ponte, in provincia di Benevento, per la 43° edizione del Carnevale Pontese organizzato dall’associazione ‘Pontis Aps’ con il patrocinio ...Tutto pronto a Paupisi per il Carnevale Paupisano 2024, organizzato dalla Pro Loco di Paupisi e dal Forum dei Giovani con il patrocinio del Comune, in ...