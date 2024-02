Carnevale di Putignano 2024 | il maltempo non ferma la manifestazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Chi la dura la vince. Questo può essere, in sintesi, il resoconto della giornata di domenica 11 febbraio deldi. Fino all’ultimo le previsioni del tempo minacciavano pioggia. E così, in alcuni frangenti della giornata, è stato. Ma ciò non ha impedito che fiumi di persone ‘invadessero’ la cittadina pugliese. Eppure la L'articolo

Sfilata mattutina con il sole per il The Greatest Show del Carnevale di Putignano. La voglia di festa è stata più forte delle nuvole e del vento, e nemmeno qualche goccia di pioggia nel pomeriggio ha ...Eventi di chiusura delle celebrazioni di Carnevale in quasi tutta Italia, tornate a pieno regime dopo gli anni bui del Covid ...Alle 11 il secondo corso mascherato del carnevale di Putignano, edizione 630. Non è l’unica manifestazione sul tema oggi in Puglia dove il carnevale ha tradizioni consolidate in varie località come ...