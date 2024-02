Carlos Alcaraz riparte con un percorso diverso da Sinner | il tabellone a Buenos Aires

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In attesa di un nuovo possibile faccia a faccia nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami di marzo, Jannikhanno intrapreso unmoltoin queste settimane. Se infatti l’altoatesino ha preferito restare in Europa e giocare sull’amato cemento indoor a Rotterdam, lo spagnolo, invece, sarà il principale protagonista nei tornei sulla terra rossa in Sud America. Una scelta completamente diversa di programmazione, ma comunque ampiamente risaputa, visto cheè ormai già da un paio di stagioni che preferisce giocare in questo periodo dell’anno sulla terra rossa. Il numero due del mondo disputerà il torneo ATP 250 die poi l’ATP 500 di Rio de Janeiro.è campione in carica in ...