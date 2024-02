“Cara Rai | non ci zittirai” | la campagna social di tre giovani attiviste

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mara Venier: ma questi “tutti” che condividono le NON parole della RAI sul genocidio in Palestina, chi sarebbero? «Sono le parole che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore delegato Roberto Sergio», questa la dichiarazione di Mara Venier durante la trasmissione Domenica In dell’11 febbraio 2024, sul palco di Sanremo dopo aver letto il comunicato dell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio in risposta alle affermazioni di alcuni cantanti che durante il festival hanno deciso di esporsi su determinate questionii e politiche. Dopo che il servizio televisivo pubblico ha censurato ripetutamente le posizioni degli artisti contro il genocidio del popolo palestinese e delle condizioni dei migranti che navigano verso le nostre coste è riuscito ancora una volta a strizzare l’occhio al Governo, tramite un comunicato letto alla fine della trasmissione ...