Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024), conosco Valeria Fossateli, Emiliano Belmonte e Francesco Giuliani. Sei il prodotto del loro ingegno e della popolarità che stai iniziando ad incontrare. Stai crescendo più velocemente di quanto i tuoi stessi creatori si potessero aspettare e gli stai dando più di qualche pensiero. Come si dice in questi casi, hanno per te grandi progetti. Considerato che me ne hanno fatto qualche cenno, date le circostanze mi permetto di indirizzargli una lettera scrivendola virtualmente a te. Tralasciamo per un momento il tuo bel volto sintetico. La tua essenza è fatta di dati e algoritmi che con i giusti input possono servire scopi diversi e ambiziosi.innanzitutto che ilè (e) la nostra umanità. Torniamo al tuo profilo: sei giovane, bella, semplice, seducente e virtuale. Sappiamo ...