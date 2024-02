Cara Europa e cara Italia | se volete la pace preparatevi alla guerra

È stato individuato dai carabinieri e arrestato in Corsica , nella città di Bastia, Marco Raduano , boss della mafia pugliese , tra i più pericolosi ... (secoloditalia)

Prezzi dimezzati per la legna e tornati a livello del 2019 per i pellet. A spegnere la fiammata inflazionistica che aveva portato le quotazioni ai ... (liberoquotidiano)

Dopo una lunga attesa, è arrivata anche in Europa la nuova versione di PS5: l’edizione Slim – disponibile sia con lettore che Digital – è ... (rompipallone)

Lucetta Scaraffia : "Papa Francesco è una catastrofe per la Chiesa in Europa e nel mondo"

La storica ad Huffpost critica il Pontefice per la “autoreferenzialità”, per la “ambiguità” davanti alle guerre e all'antisemitismo, per l' “odio ... (huffingtonpost)