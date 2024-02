Capelli delle star | Megan Fox diventa rosa | Hailey Bieber torna brunette e gli altri cambi di look delle celebs

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il rosso fragola? È solo un ricordo. L'attrice ha stravolto nuovamente iloptando per pink hair con radici scure in vista, gli stessi scelti anche da Ciara. AncheBiber è stata appena avvistata al Super Bowl con un colore dipiù scuro, definito Chocolate Syrup. Tutte le ultime rivoluzioniceleb

Lisci, ricci, raccolti o lasciati sciolti… L'importante è che siano belli, forti, luminosi e sani. Ecco i trattamenti da fare in salone per sfoggiare ... (vanityfair)

In quattro decenni di attività ha firmato alcuni tra gli hairlook più celebri del panorama italiano, tra cui lo short bob di Mara Carfagna, il pixie ... (vanityfair)

Sapete qual è una delle cose più belle del vedere le sfilate uomo in prima fila? I tagli di capelli uomo dei modelli. Sì, avete capito bene, il ... (gqitalia)

L'attrice ha iniziato l'anno dandoci un taglio, ma come lei anche Penélope Cruz ha optato per una bella svolta hair. Tutte le ultime rivoluzioni ... (vanityfair)

Negli anni c’è stato un cambiamento lento, ma inesorabile, che ha stravolto per sempre l’idea di Capelli corti così come li abbiamo sempre ... (amica)

Il documento sulle benedizioni alle coppie gay si sta trasformando in una gigantesca frittata. Il caos sembra regnare sovrano. Mentre il Papa continua a ripetere fino allo sfinimento che ...Presente in molti frutti, l'acido citrico è un additivo alimentare con moltissimi usi. Ecco benefici, dove trovarlo e controindicazioni.Il post di Giusy, nata a Ceglie del Campo: approfitta del Carnevale per mascherarsi da Barbie e chiedere al suo compagno di...non farle fare la fine della Zita di Ceglie ...