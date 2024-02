Canegrate tifa Attilio Ducly | il decano dei maestri di sci in gara a 91 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Chamois (Aosta), 12 febbraio 2024 - Classe 1933, 91proprio oggi,è uno dei simboli di Chamois, un angolo di Valle d'Aosta a 1800 metri di quota a metà della Valtournenche, sulla strada che conduce a Cervinia. A Chamois l'unico collegamento con la valle rimane la funivia che in quattro minuti arriva da Buisson, unendo al mondo a questa parte di paradiso che non ha eguali. Duckly è parte integrante e fondamentale del paese: conosciuto da tutti, in valle come in altre regioni specie in Lombardia e in Piemonte, perché dopo decenni di insegnamento sugli sci, questo maestroed emerito della regione valdostana è entrato nel cuore di tutti.: chi è, l’età, la vita in alta Valleè nato lassù, il 12 febbraio del 1933, verso le ...