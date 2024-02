Campionato Primavera 1 | 21ª giornata classifica e risultati Inter in fuga

L’ Inter stravince con il Bologna per 7-0 al Konami Youth Development Centre, sabato di festa per i nerazzurri. Cristian Chivu ed i suoi allungano ... (inter-news)

L’ Inter è un rullo compressore e vince per 7-0 contro il Bologna al Konami Youth Development Centre di Milano. Segnano in tanti, spicca la tripletta ... (inter-news)

L’Inter proviene dalla delusione cocente in UEFA Youth League, dove si è dovuta arrendere ai calci di rigore contro l’Olympiacos. In questo weekend ... (inter-news)

Ventunesima giornata del campionato Primavera 1 2023/24 tra Sampdoria e Genoa: sintesi, risultato, moviola e cronaca live Sampdoria e Genoa Primavera si affrontano al Tre Campanili di Bogliasco per il ...Ventunesima giornata del campionato Primavera 1 2023/24 tra Sampdoria e Genoa: sintesi, risultato, moviola e cronaca live Sampdoria e Genoa Primavera si affrontano al Tre Campanili di Bogliasco per il ...Un’amara sconfitta nel derby contro il Catania per la Primavera, due vittorie importanti e meritate per Under 15 e Under 17 Nazionale sulla Turris. Il ...