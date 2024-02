Cambieremo colore WhatsApp in pochi passi | alcune indicazioni per tutti

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ancora novità in vista per, l’app di messaggistica continua ad aggiornarsi per migliorare l’esperienza utente e dalle ultime informazioni spuntano nuovi elementi anche dal punto di vista estetico. A riportare questa notizia ci hanno pensato come sempre i colleghi di WABetaInfo, che risultano sempre essere molto aggiornati per quanto concerne il mondo. La nuova funzionalità riguarda la possibilità di personalizzare il tema cromatico della popolare app di messaggistica. Sarà possibilein: emergono interessantiperDunque, non solo una migliore connessione con Telegram, come osservato nei giorni scorsi. Nell’ultima versione beta dell’app iOS, l’azienda ha introdotto una tinta verde in ...