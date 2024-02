Cambia tutto | nasce Comparabile | il nuovo portale per confrontare le offerte gas | luce e internet

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gas,. Per tagliare i costi e risparmiare senza rinunciare alla qualità, da oggi c’è unstrumento:, l’innovativa piattaforma online perlenei settori energia e. Parole d’ordine: fiducia e qualità Affidabile, gratuito, veloce e trasparente: ilscommette sulla qualità del servizio con caratteristiche uniche, destinate are radicalmente il modo stesso di cercare le soluzioni giuste per la casa e per l’azienda. Con un obiettivo: aiutare famiglie e imprese ad individuare, valutare e scegliere l’offerta migliore, più adatta alle proprie esigenze. In pratica, l’offerta su misura. Sempre che ci sia. Comparazione istantanea della ...