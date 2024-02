Calendario Mondiali speed skating Calgary 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dal 15 al 18 febbraio sull’anello di ghiaccio di(Canada) si terranno isu singole distanze di. Una rassegna iridata che si preannuncia molto interessante e in cui l’Italia, forte degli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo, vorrà dar conferma del suo stato di salute. Fari puntati su Davide Ghiotto e Andrea Giovannini, che si sono distinti nelle prove “distance” e nella Mass Start. Il veneto ha dato seguito alla striscia di podi ed è tra i favoriti per il podio nei 5000 metri. Il trentino, invece, nella gara con partenza in linea ha mostrato grande lucidità nella lettura tattica di una prova molto difficile proprio da questo punto di vista. Entrambi andranno a comporre il terzetto, con Michele Malfatti, del Team Pursuit, tornato nella top-3 del massimo ...