Calendario Europei sollevamento pesi 2024 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Da lunedì 12 a martedì 20 febbraio Sofia ospiterà i Campionatidi, evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Per gli atleti del Vecchio Continente questa è la penultima occasione per fare un passo avanti nel ranking e avvicinare l’obiettivo pass a cinque cerchi in attesa dell’ultima chance alla World Cup di Phuket. L’Italia si presenta nella capitale bulgara con una spedizione di 8 atleti, in seguito al forfait di Giulia Miserendino nei -71 kg per il riacutizzarsi dell’infortunio occorso ai Mondiali di Riyadh 2023. Fari puntati dunque in ottica qualificazione olimpica su Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg), Mirko Zanni (73 kg) e Nino Pizzolato (89 kg), mentre Sergio Massidda ha già ipotecato di fatto il biglietto per Parigi nei 61 kg ...