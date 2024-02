Calendario Campionati Italiani atletica indoor 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Idileggera andranno in scena al PalaCasali di Ancona nel weekend del 17-18 febbraio. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano, dove verranno assegnati i tricolori in sala e si lancerà la volata in vista dei Mondiali, ina Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Riflettori puntati su tante stelle del panorama italiano: Andy Diaz (salto triplo), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Larissa Iapichino e Mattia Furlani (salto in lungo), Lorenzo Simonelli (60 ostacoli), Samuele Ceccarelli e Zaynab Dosso (60 metri), Ossama Meslek, Federico Riva, Pietro Arese (1500 metri), Elisa Molinarolo e Roberta Bruni (salto con l’asta). Di seguito ilcompleto, il ...