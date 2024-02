Calciomercato | tutto fatto per Mehdi Taremi all’Inter E il Milan cosa fa?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 12 febbraio 2024), è ormai fatta per il passaggio dipartire da giugno. E ilfarà? Da ex obiettivo dela nuovo giocatore dell’Inter a partire da giugno. Possiamo riassumere così i poco gli ultimi sei mesi e poco più di. L’attaccante iraniano del Porto era stato ad un passo dal vestire la maglia rossonera nella scorsa sessione estiva di mercato.però è saltato, proprio ad un passo dalla fatidica fumata bianca. E ora, in scadenza di contratto con il Porto, è pronto a vestire la maglia dell’Inter a partire dal prossimo giugno. Accordo trovato da tempo con il club nerazzurro. Domaniè atteso in Italia per svolgere le ...