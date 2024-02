Calcio Uisp a 11 | il gol di Crispi lancia l' Atletico Tresana

La Spezia, 8 febbraio 2024 – Si allarga la forbice tra le prime tre della classifica e tutte le altre. Locanda Alinò , La Gira Of Chelli e Avosa ... (sport.quotidiano)

Calcio Uisp a 11 : Sesta Godano perde colpi - Ceserano allunga

La Spezia, 5 febbraio 2024 – Se non fosse per il Bagnone che, da ultimo in classifica, ferma sul pareggio il Gs Pozzuolo, poche novità anche nella ... (sport.quotidiano)