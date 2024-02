Calcio serie D Trestina | la carica di Valerio Galizi | Ora non abbassiamo la guardia»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)- Il turno di stop del campionato diD permette all’ambiente trestinese di continuare a gustarsi il successo di domenica scorsa e proiettarsi con ottimismo verso la fase discendente del torneo: "La vittoria contro il San Donato Tavarnelle - afferma il vicepresidente- rappresenta a mio giudizio la seconda svolta in positivo del campionato, dopo quella successiva alla partita con l’Orvietana. Venivamo da 4 pareggi ed una sconfitta ed al cospetto di un avversario di sicuro livello la squadra ha offerto una prova di carattere. Il gol di Belli ci ha permesso di andare al riposo in vantaggio ed abbiamo approcciato la ripresa con il giusto atteggiamento, raddoppiando subito con Bucci. A proposito di quest’ultimo, la convocazione per la Viareggio Cup premia un ragazzo che sta facendo benissimo e ...