Calcio Seconda | il derby è del Pontasserchio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pisa 12 febbraio 2024 –– InCategoria, nel girone A iltra Ponte delle Origini evede al Campo ‘Arno’ la grande vittoria del(1 – 4). La squadra di mister Carboni va subito in vantaggio per 0 – 2 nella prima mezzora ed incanala la gara nella giusta direzione. Nella ripresa arriva anche la terza rete: i padroni di casa accorciano ma dopo tre minuti arriva la quarta rete delche ne spegne definitivamente le velleità.che scavalca proprio il Ponte delle Origini e sale all’ottavo posto con ventotto punti Gli Ospedalieri ultimi con dieci punti sono sconfitti 2 – 0 sul campo del Lido di Camaiore. Meglio il San Prospero Navacchio che pareggia all’ultimo istante in casa contro lo Sporting Camaiore all’Arena San Prospero e ...