Calcio | Real Sociedad Kubo prolunga il contratto per altre due stagioni

Alla ripresa dei campionati nazionali maschili, la Leonardo perde 6-1 sul campo della capolista Petrarca. In A2 élite, nulla da fare per i cagliaritani che non sono riusciti nell'impresa di fermare la ...Asso della Real Sociedad, Take Kubo proseguirà la propria avventura con gli spagnoli fino al 2029. È arrivato l'annuncio del rinnovo dell'ala giapponese, in passato di proprietà del Real Madrid.La squadra di Caputo abbatte il Ronciglione, quella di Gabrielli corsara a Civitavecchia Una domenica sportiva di vittorie per il calcio a Cerveteri. In campo, scendevano infatti il Città di Cerveteri ...