Calcio | la Costa d’Avorio vince la Coppa d’Africa | Nigeria battuta 2-1 in rimonta**

Quella della Costa d'Avorio è una favola con lieto fine. Dopo la difficoltosa qualificazione agli ottavi e l'annesso cambio in panchina, i padroni di casa hanno completato il processo di rinascita ...Nel calcio il destino esiste. E questo è il caso di Sebastien Haller. Dopo il tumore ai testicoli e il rigore sbagliato in Borussia Dortmund-Mainz, che ha impedito ai gialloneri di vincere il campiona ...La Costa d’Avorio ribalta la gara contro la Nigeria. Al 81’ Adingra scappa sulla sinistra e mette il cross sul primo palo. Haller ci mette il gambone per anticipare e batte Nwabili per il 2-1 ivoriano ...