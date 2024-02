Calcio | Inter Risentimento muscolare per Acerbi

L'attaccante spagnolo si è infortunato nella sconfitta di ieri contro il Siviglia MADRID (SPAGNA) - Duro colpo per l' Atletico Madrid di Simeone. Il ... (ilgiornaleditalia)

Calcio : Allegri - ‘vittoria Inter non ci demotiva - il nostro obiettivo è la Champions’

Torino, 11 feb. – (Adnkronos) – “La loro vittoria non ci demotiva per niente. L’Inter era la favorita, non bisognava aspettare la partita di ieri ... (calcioweb.eu)