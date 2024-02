Calcio | Champions Letexier arbitro di Lazio-Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'incontro, valido per l'andata degli ottavi, è in programma mercoledì all'Olimpico ROMA - Sarà il francese Francoisad arbitrare mercoledì, gara di andata degli ottavi di finale diLeague in programma allo Stadio Olimpico di Roma (ore 21). Assistenti Cyril Mug