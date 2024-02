Calcio | ad Bayer blinda Xabi Alonso | ' sicuro che resti a Leverkusen'

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 feb. -(Adnkronos) - "Seresta? Sì, ne sono. Una cosa è il contratto, un'altra è il fatto che si senta a suo agio, con la famiglia, con sé stesso e che sappia quello che ha nel club. Ossia un'ottima squadra che avrà ottime prospettive anche per il prossimo anno". Così l'amministratore delegato delSimon Rolfes, al microfono di Sport 1, in merito al futuro dell'allenatore, nel mirino di diversi top club europei, in particolare del Liverpool.

L'incontro, valido per l'andata degli ottavi, è in programma mercoledì all'Olimpico ROMA - Sarà il francese Francois Letexier ad arbitrare ... (ilgiornaleditalia)

Il Bayern Monaco è sempre più in crisi e Tuchel sempre più lontano, in caso di addio i bavaresi potrebbero puntare su Mourinho.Dopo l'addio alla Roma José Mourinho potrebbe tornare presto in panchina. Complice il periodo storico non particolarmente felice del Bayern Monaco e della contestazione contro il tecnico tedesco ...