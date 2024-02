Calcio | Abete | ' riforma campionati? Il vero problema è la sostenibilità del sistema'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - "? C'è la volontà da parte della Federazione di coinvolgere le leghe in un processo di cambiamento, per questo è stata indetta un'assemblea. Allo stesso tempo viene fatta una riflessione per approfondire i problemi delle strategie future. Ci sono difficoltà a livello di tenuta per alcune società. La Federazione valuterà se fare questa assemblea l'11 marzo. Se dovesse prevalere la logica di approfondire problemi come la, ci potrebbero essere dei tempi più lunghi. Inutile avere situazioni di scontro immotivate". Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Quello del numero delle squadre è un falsoper ilitaliano. È importante, ma ilè ladel. C'è bisogno di una gestione diversa rispetto a quella che c'è stata finora. Non penso che ladel campionato sia la madre di tutte le battaglie", aggiunge