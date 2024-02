Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati e marcatori del fine settimana dal 9 al 10 febbraio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tanti successi per le nostre squadre: Audax, Cerreto d’Esi e Corinaldo in B, Jesi, Pietralacroce e Montemarciano in C1, Chiaravalle, Acli Mantovani, Verbena, Real Fabriano e Aurora Treia in C2. L’Avenale vince il derby di Cingoli contro la Polisportiva Victoria davanti a oltre 350 spettatori VALLESINA, 122024 – Un altrodi futsal è appena terminato e possiamo dire che la maggior parte delle nostre formazioni ha trovato il sorriso. Nelle gare disputate tra venerdì 9 e sabato 10, infatti, spiccano le vittorie di Audax Sant’Angelo, Corinaldo e Cerreto d’Esi in B, di Jesi, Pietralacroce e Montemarciano in C1, di Chiaravalle, Acli Mantovani, Verbena, Real Fabriano e Aurora Treia in C2. Oltre 350 persone, inoltre, hanno assistito al derby di Cingoli, sempre in C2, tra Polisportiva Victoria e Avenale, vinto dalla ...