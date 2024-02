Calcio a 5 Opes Avis batte Sidun nel big match | il Grill Park non stecca mai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) IlFerrara nonneppure all’ultimoe chiude la fase preliminare con 13 successi in altrettante gare nel Girone A, 9-4 al Bar Duomo che rimane in partita fino al 4-5 grazie alle doppiette di Poltronieri e Fabbri; per iltriplette di Nigrisoli e Spettoli. La Baracca di Guendalo chiude 2° a -6 dale a +5 dalle terze in classifica. Dopo aver incassato la rete di Zullo, la Baracca di Guendalo si porta sul 4-1 e vince 6-3 contro il Tabacchi Levigatura Marmi: doppiette di Fato e Virgili. Fonderia Zanetti che va sotto 0-1 e 1-2 a fine primo tempo, poi scavalca Exera sul 3-2 e 4-3, ma cede nel finale e perde 4-6. A segno nell’ordine: Letizia, Chili, Nicastro e Schirò per la Fonderia Zanetti; Panzetta nel primo ...