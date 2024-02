Calciatore colpito da un fulmine in Indonesia | il video della tragedia in diretta

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sabato 10 febbraio, allo stadio Siliwangi di Bandung in, Septain Raharja, un giocatoresquadra ospite, è mortoda unsul campo mentre era in corso il match. Nello specifico si trattavapartita tra 2 FLO FC Bandung e FBI Subang. Gli spettatori, dunque, hanno assistito ina questo drammatico incidente. Durante un’azione, infatti, ilè statodalproprio al centro del petto, lasciando ben poche speranze. Pare, infatti, che i primi soccorritori abbiano accertato la presenza di un foro proprio nel punto. Per quanto riguarda le sue scarpe, poi, erano state completamente carbonizzate. Septain Raharja il...