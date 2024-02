Calano ancora gli iscritti al liceo classico | poco scelto dagli studenti soprattutto al Nord I dati

Ancora in calo gli iscritti al liceo classico: dal 5,8% (6,2% l'anno precedente) del 2023/4 scendono al 5,34% nel 2024-25. Il dato è emerso ...Tra i negozi non specializzati risultano in calo (-9,6%) quelli non alimentari (grandi magazzini) mentre sono in aumento quelli alimentari (supermercati) (+6,3%). Flessione evidente, poi, anche per il ...Insieme ai nostri 790 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...