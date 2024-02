Cairo attacca | «Juve | Inter e Milan volevano fare la Superleghina»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Urbano, presidente del Torino, sulla decisione di non ridurre il campionato di Serie A a 18 squadre Urbano, presidente del Torino, ha parlato al termine dell’Assemblea di Lega Serie A. PAROLE – «L’Assemblea ha confermato con una maggioranza schiacciante, sedici voti contro quattro, la volontà da una parte di mantenere il diritto d’intesa e dall’altra di mantenere il format a venti squadre. Anche perché se guardi i campionati più importanti d’Europa, quello inglese e quello spagnolo, hanno venti squadre. Vuol dire che quello è il format che funziona. Secondo me quell’incontro in FIGC delle tre squadre (ntus, ndr) non è stato ben visto, è giusto che la Lega abbia una sua compattezza. Ci sono dei diritti che la Lega ha e deve avere legati al fatto che la ...

C'è anche Urbano Cairo, presidente del Torino, tra gli intercettati dai cronisti al termine dell'assemblea di Lega Serie A andata in scena oggi a Milano. Dal numero uno granata ...