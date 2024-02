‘Caffè rossoblù’ con Beppe Tassi | numeri come i grandi del passato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

Bologna, 13 febbraio 2024 – Con il 4-0 al Lecce il Bologna manda un segnale forte al campionato: per la corsa all'Europa dovrete fare i conti con noi. E che, per la squadra di Thiago: trentanove punti in ventitrè giornate (miglior partenza nell'era dei 3 punti), quinto posto solitario, quarta miglior difesa della serie A, undici gare da imbattuto al Dall'Ara dove domani arriva la Fiorentina per quello che è, di fatto, uno spareggio europeo. Del magic moment rossoblù parliamo nella seconda puntata di 'Caffè, il podcast dedicato al Bologna.