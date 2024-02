Cade dalla sedia a rotelle fuori da scuola; tredicenne muore dopo 5 giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È mortodiun ragazzino di 13 anni, affetto da distrofia muscolare,essere caduto con la suadaa Giurdignano, in provincia di Lecce, lo scorso 6 febbraio. Ancora in fase di accertamento le cause della caduta, avvenuta all’uscita da, attorno alle 13:30; lo studente è tornato a casa senza che nessuno dei suoi soccorritori avesse motivo di preoccuparsi delle sue condizioni, e avrebbe raccontato in lacrime l’episodio ai genitori, che hanno ritenuto opportuno portarlo in ospedale a Scorrano per i controlli del caso; durante gli esami diagnostici, tuttavia, il quadro clinico del ragazzo si è aggravato, inducendo i sanitari del pronto soccorso Veris delle Ponti a trasferirlo ...