Cade dalla sedia a rotelle a scuola e muore dopo 5 giorni di coma | si indaga per omicidio colposo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tragedia in Salento dove un ragazzino di 13 anni è mortocinquedi agonia in seguito ad una cadutamentre si trovava a. Il tredicenne, affetto da distrofia muscolare, era caduto accidentalmentecarrozzina all’uscita dalo scorso 6 febbraio.la denuncia dei genitori, sarà un’inchiesta a chiarire la dinamica dell’incidente. Gli agenti della squadra mobile stannondo su delega del pm Alberto Santacatterina. Salento, tredicenneuna cadutaIn un primo momento le sue condizioni non sembrano gravi, tanto che è stato affidato ad un’amica di ...

C’è l’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sul caso del 13enne di Giurdignano, nel Salento, morto in ospedale ieri mattina, dopo cinque giorni di ricovero, ...Il ragazzino, un 13enne affetto da distrofia muscolare di Duchenne, che causa debolezza e deperimento dei muscoli, è morto dopo cinque giorni di agonia in ospedale. La tragedia a Lecce ...Una tragedia ha colpito la città di Lecce con la morte di un ragazzo di soli 13 anni, originario di Giurdignano, dopo essere stato coinvolto in un incidente a scuola. Il giovane è deceduto nelle ultim ...