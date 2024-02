Cade dalla sedia a rotelle a scuola | 13enne muore dopo 5 giorni di agonia | indagini in corso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un ragazzo di 13 anni, affetto da distrofia muscolare, è morto in Salentocinquediin ospedale in seguito ad una cadutaall'uscita da. I genitori hanno sporto denuncia:in

LECCE - Un ragazzino di 13 anni è morto dopo cinque giorni di ricovero, per essere caduto dalla sedia a rotelle fuori da scuola. Il dramma si è consumato a Giurdignano, ...Un ragazzino di 13 anni cade dalla sedia a rotelle all’uscita da scuola e muore in ospedale dopo cinque giorni di ricovero. La tragedia, su cui ha acceso i riflettori la Procura di Lecce, ...L’episodio si è verificato in contrada Ulmo. A quanto pare il giovane stava passeggiando col suo cane che però è finito in un pozzo pieno d’acqua ...