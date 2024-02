Buono Scuola | l’assessore regionale Tironi | “Stanziati 27 | 3 milioni per 27 888 studenti”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bergamo. Sono 27.888 gliche riceveranno un contributo che varia da 300 a 2.000 euro, in base all’ISEE della famiglia e al tipo difrequentata. Le risorse regionali, rispetto a quanto inizialmente stanziato, sono state incrementate di 4di euro, arrivando a 28(solo per la componente ‘), così da consentire a tutti gli aventi diritto di poterne beneficiare. Regione Lombardia ha infatti approvato il decreto con l’elenco di coloro che potranno beneficiare della Dote(componente), per l’anno scolastico 2023/2024. La Dote è la misura con cui la Regione contribuisce alle spese delle rette scolastiche sostenute dalle famiglie a sostegno del Diritto allo Studio degli ...