Buffon | «Tornerei 100 volte in B con la Juventus | su Conte…»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Gianluigi, ex portiere della, sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli Al BSMT Gianluigiha parlato della sua storia con la. SERIE B– «Alla fine viene fuori chi sei. Io sono sempre stato uno che nel momento di difficoltà soprattutto degli altri puoi contare su di me. Credo anche che fosse un’opportunità di dimostrare a determinati tifosi e ad un ambiente calcistico che si può giocare a calcio per altri valori, lo rifarei cento. Anche se mi può essere costata a livello di carriera, sono stato estromesso dal panorama calcistico europeo migliore per anni, non è stato facile, però credo che le scelte grandi ed importanti le debbano fare le persone che hanno la forza di farle. Mi auguro siano di ispirazione per altri. Faccio sempre quello. ...